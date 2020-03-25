Пользователи YouTube поддержали видео неунывающей бабушки

В Сети набирает популярность видео пенсионерки Татьяны Жингель, которая почти не ходит из-за инвалидности, но призывает таких же, как она, не унывать и найти любимое дело. Владелец сайта «Двач» Нариман Намазов попросил пользователей соцсети поддержать ее.

Татьяна Жингель опубликовала видео на YouTube еще 6 марта. За две недели у него не было просмотров, пока на него случайно не наткнулись пользователи Сети и не призвали поддержать ее и написать что-то доброе в комментариях.

На видео пенсионерка рассказывает, что она почти не ходит, все ее пространство – это ее комната.

«Но я не унываю, я взяла себя в руки, я стала учиться вышивать. А если унывать, то никогда ничего не получится. Также я вяжу, читаю Библию. У меня насыщенный день», – говорит Жингель на видео.

Она обратилась к таким же, как она, людям, призвала их найти свое дело.

«Если кто захочет, напишите мне, пожалуйста. Если понравилось мое видео, тоже напишите», – сказала пенсионерка.

Позже в своем Twitter призвал поддержать ее и владелец и главный администратор сайта «Двач» Нариман Намазов. В итоге количество просмотров видео стало резко расти – в 14.30 было около 2 тыс. просмотров, в 15.20 – уже более 18 тыс. просмотров и более 2 тыс. комментариев. Пользователи Сети хвалят ее за видео, просят не унывать, а некоторые предлагают помочь материально.