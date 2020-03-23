Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

Президент Владимир Путин где живет, там и работает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о возможной самоизоляции президента для выполнения распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

«Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции – это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Кремль заранее просит медиков проверить участников публичных мероприятий, где будет присутствовать президент, чтобы можно было не надевать медицинскую маску.

«Так было в Крыму, мы с вами уже об этом говорили, думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах.

Песков подчеркнул, что призыв Собянина к людям старше 65 находиться дома из-за COVID-19 затронет и Кремль.

«Они (ограничения) будут введены с 26 марта... Двадцать шестого марта посмотрим. Есть такая установка мэра Москвы, безусловно, все обязаны ее придерживаться. Если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством и так далее. Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию», – отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждался и не по-прежнему не обсуждается.

Кроме того, Песков ответил на вопрос журналиста, не нарушает ли слежка через телефон за перемещением контактировавших с больными права граждан, которую ранее поручили создать Минкомсвязи.

«Нет, не нарушает», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что Путин пригласил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова рассказать о самочувствии российской промышленности.

«Пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях. Поэтому сегодня эта встреча будет, она будет публичной», – рассказал Песков.

При этом он добавил, что другие совещания носят закрытый характер.

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

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