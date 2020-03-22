Из-за коронавируса решено перенести выборы президента Боливии

Высший избирательный суд Боливии приостановил подготовку к выборам президента страны, сообщил его председатель Сальвадор Ромеро.

Он пояснил, что в стране из-за коронавируса введен карантин. В результате суд, который в Боливии выполняет функции ЦИКа, не может «продолжить подготовку к выборам», а потому решил «приостановить избирательный процесс». Приостановка запланирована на 14 дней.

Суд готов к переговорам «со всеми политическими силами», которые участвуют в выборах, а также с другими ветвями власти для определения новой даты голосования, передает ТАСС.

Планировалось, что выборы состоятся 3 мая.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии Эво Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Позднее он перебрался в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

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