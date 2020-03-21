Возможно загрязненные коронавирусом автомобили решено отвозить на спецстоянку в Москве

Автомобили, которые могут быть загрязнены коронавирусом, планируется эвакуировать на спецстоянки в Москве, сообщила пресс-служба Московского паркинга.

«Водителям эвакуаторов закупили костюмы индивидуальной защиты – они пригодятся, если на спецстоянку нужно будет переместить авто с подозрением на заражение коронавирусом», – сообщила пресс-служба в Twitter.

В компании добавили, что в случае, если такой автомобиль попадется, то на стоянке он будет стоять отдельно от остальных.

В субботу Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве перестать пускать посетителей. Всего в столице, по последним данным, зафиксировано 137 случаев заболевания.