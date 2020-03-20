Российские ученые выяснили, как образуются метастазы

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НОВОСТЬ ЧАСА:Полиция опровергла фейки о запрете въезда в Москву
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Нефтяная война поможет «Северному потоку – 2»
Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши
В России коронавирусу готовят суровое испытание
В Сирии подрывают соглашение Турции и России
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Что будет, если всех отправить домой
Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики
Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
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