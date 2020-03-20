В Кремле заявили о самостоятельности ЦБ в решении по ключевой ставке

Банк России самостоятельно принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «это самостоятельное решение регулятора», передает ТАСС.

Так он отреагировал на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.

Напомним, в пятницу Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.