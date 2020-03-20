Банк «Союзный» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банк «Союзный» банкротом, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», заявление подало Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

На момент ликвидации в начале 2019 года у «Союзного» не было признаков несостоятельности, стоимость активов составляла 4,6 млрд рублей. Обязательства оценивались в меньшую сумму – 4,5 млрд рублей. После финансового анализа оказалось, что требования кредиторов превышают стоимость имущества на 1,8 млрд рублей. АСВ обратилось в суд с заявлением о банкротстве.

Напомним, Банк России с четверга, 25 октября 2018 года, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный».