Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Марокко

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Марокко, сообщило министерство здравоохранения североафриканского королевства.

Случай заражения подтвердил расположенный в стране филиал Институт Пастера. Зараженный – марокканец, проживающий в Италии, передает ТАСС.

Ранее в понедельник первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявили в Латвии, Саудовской Аравии, Тунисе, Иордании и Сенегале.

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Напомним, к утру понедельника ЕК зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах Евросоюза, 54 человека скончались. Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус обнажил изъян мировой экономики.

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