Первые случаи коронавируса обнаружены еще в пяти странах

Первые пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Латвии, Саудовской Аравии, Тунисе, Иордании и Сенегале.

Во всех пяти странах люди помещены на карантин, им проводят необходимые анализы и оказывают должный уход, передает ТАСС.

Известно, что инфицированный житель Иордании совершил перелет из Италии. На фоне распространения коронавируса власти Иордании ввели временный запрет на въезд в страну из Китая, Южной Кореи, а также Ирана.

Кроме того, зараженный коронавирусом в Сенегале оказался гражданином Франции, проживающим в благоприятном квартале на западе столицы страны – Дакара.

Напомним, в целях предосторожности с новым коронавирусом Совет ООН по правам человека временно отменил мероприятия 43-й сессии, которые должны были пройти в Женеве.

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