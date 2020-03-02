На западе России начались учения бомбардировочной авиации

В Воронежской области стартовали учения с участием трех эскадрилий многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО, истребителей Су-30СМ и дальних перехватчиков МиГ-31БМ, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе плановых учений экипажи многоцелевых бомбардировщиков Су-34, совершив дозаправку на аэродроме в Тверской области, отработают поражение заглубленных командных пунктов и инженерных укреплений противника с применением бетонобойных бомб «БетАБ-500», передает «Интерфакс-АВН».

«В полете экипажи осуществят противодействие наземным силами радиоэлектронной борьбы, преодолеют систему противовоздушной обороны, а также отработают элементы воздушного боя. Условного противника будут имитировать боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и экипажи истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июне прошлого года экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 в ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе отработали отражение группового ракетного авиаудара.

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