Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности

В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В Минобороны рассказали, что «пять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 одной из воинских частей 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности перебазированы из Челябинской области в Красноярский край», передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что экипажи Су-34 и МиГ-31 совместно отработают поиск и перехват целей на средних высотах, а также отражение группового ракетного авиаудара.

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Центральном военном округе по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, которая продлится до 28 июня. Во вторник, 25 июня, по тревоге были подняты Каспийская флотилия и артиллеристы Южного военного округа, а также соединения Восточного военного округа.

В рамках внезапной проверки боеготовности российские миротворцы отработали создание буферных зон в зоне вооруженного конфликта. К учениям также привлекли расчеты комплексов «Искандер-М».

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