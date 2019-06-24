Российские миротворцы отработали создание буферных зон

В рамках внезапной проверки боеготовности российские миротворцы отрабатывают под Самарой задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что расчеты комплексов «Искандер-М» в рамках внезапной проверки боеготовности ЦВО выполнят групповые и одиночные ракетные удары.

«В Свердловской области ракетная бригада, вооруженная комплексами «Искандер-М», завершила перебазирование в район боевого предназначения. Военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, организовали систему всестороннего обеспечения», – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что удары будут выполнены по целям, которые имитируют командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника.

В понедельник по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.

В проверке задействовано более 35 полигонов. Учения пройдут с 24 по 28 июня.