Тимошенко заявила о «полном коллапсе» на Украине

Курс нынешних властей Украины привел страну к «полному коллапсу», заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране», – приводит ее слова РИА «Новости».

Политик напомнила, что в понедельник были обнародованы данные о бюджете за январь и февраль 2020 года, которые свидетельствуют о невыполнении бюджета на 22,5%. В казну при этом не поступили 27,5 млрд гривен.

«Если еще один-два месяца так будет выполняться бюджет, то считайте, что у нас экономики не существует», – сказала Тимошенко.

Она обвинила украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в стремлении продать все, включая землю, недра и стратегические объекты «внешним хозяевам».

«Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается в еще более радикальном и махровом виде», – подчеркнула она.

Тимошенко подчеркнула, что если власти не смогут добиться в парламенте передачи в концессию портов и аэропортов, а также поддержат в Верховной раде закон о земле, то о независимой Украине можно забыть.

Ранее Тимошенко раскритиковала Национальный банк Украины, так как, по ее мнению, проводимая им политика направлена на уничтожение страны.

Ранее Тимошенко уже заявляла, что Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, кроме того, она отмечала начало процесса «ликвидации» Украины.

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