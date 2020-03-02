ВОЗ предрекла потерю слуха миллиарду человек

Около 1 млрд человек в мире рискуют потерять слух из-за растущего уровня шума: громких звуков в ночных клубах, барах, кинотеатрах, на стадионах и в фитнес-центрах, сказано в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню слуха.

«Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры... Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 млрд молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости».

По данным организации, сейчас от глухоты и нарушений слуха страдают около 466 млн человек, из них около 40 млн детей. Медики прогнозируют, что к 2050 году число людей с нарушениями слуха увеличится до 900 млн.

«Основными причинами глухоты и тугоухости являются генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснухи, корь, свинка, менингит, – а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума», – сказано в материалах ВОЗ.