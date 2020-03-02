Пассажир рейса Москва – Пекин оказался болен коронавирусом

У пассажира, летевшего из Пекина в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз с новым типом коронавируса, сообщили в посольстве России в Китае.

В сообщении со ссылкой на данные Комитета по здравоохранению города Пекина говорится, что «у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», передает РИА «Новости».

«Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», – сообщили в диппредставительстве.

Всех пассажиров данного рейса доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра.

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«Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», – отметили в посольстве.

С 19 февраля в Иране зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, от болезни скончались 43 человека, выздоровели более 120 человек. При этом, как отмечали эксперты, особенностью ситуации в Иране является то, что коронавирус затронул политическую элиту.

По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тысяч.

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

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