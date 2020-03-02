После гуляний на Масленице в Краснодаре отравились более 20 детей

В Краснодаре после празднования Масленицы были госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что у госпитализированных детей наблюдаются признаки отравления.

По информации источника в экстренных службах региона, отравившиеся находятся в тяжелом состоянии.

В мэрии города уточнили, что мероприятие было организовано управляющей компаний микрорайона. При этом в управляющей компании Губернского микрорайона пояснили, что для изготовления продукции привлекалась сторонняя специализированная организация, ее название пока не разглашается.

Ранее в Набережных Челнах произошло массовое отравление хлоркой, госпитализированы шесть детей и один взрослый.