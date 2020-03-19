В «Перекрестках» и «Пятерочках» заметили снижение спроса на крупы

Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отметил снижение спроса на крупы и консервы по сравнению с днями ранее.

По словам представителя ритейлера, 18 марта в торговых сетях в Москве было зафиксировано снижение уровня спроса на основные категории продуктов, в том числе на крупы и консервы.

При этом в компании рассказали «Интерфаксу», что спрос все же остается повышенным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и февраля, однако за 18 марта он снизился примерно на треть.

В Х5 добавили, что продолжают поставлять в свои магазины увеличенные в два-четыре раза объемы социально значимых товаров с распределительных центров и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.



Для обеспечения товарами магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в Москве и области привлечено около 65 тыс. сотрудников.



Ритейлер призвал покупателей «взвешено подходить к созданию запасов с учетом их стабильной доступности».

В Минпромторге отмечали, что российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается, сообщил статс-секретарь.



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