Российские ритейлеры сформировали запасы товаров во избежание дефицита

Российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«За последнюю неделю, 8-15 марта, торговыми сетями действительно зафиксирован рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. При этом дефицита не наблюдается. Хочу отметить, что торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг РФ о товарных остатках на вечер, мы ведем ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину. Дефицита не ожидается», – приводит его слова РИА «Новости».

Евтухов пояснил, что торговые сети заранее договариваются с поставщиками по дополнительным поставкам товаров, на которые у покупателей повышенный спрос. Замминистра отметил, что все поставщики подтвердили возможность дополнительных поставок этих товаров в течение недели с большим запасом.

«Так что объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить», – сказал он.

«Подчеркну, что по отчету торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, лишь по ряду позиций категории «фреш» создать достаточные запасы физически невозможно. Кроме того, в некоторых небольших магазинах формирование товарных запасов затруднено из-за ограниченности площадей», – пояснил Евтухов.

В компании X5 Retail Group, которая управляет розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили о наличии на складах ритейлера товаров на несколько недель вперед.

«Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в два-четыре раза и скорректировали правила выкладки - некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос», – рассказали в компании.

Также ритейлер увеличил количество персонала в магазинах, отменил все отпуска, изменил график работы и вывел на работу дополнительный персонал, перераспределил транспорт для развоза товаров повышенного спроса. Кроме того, в онлайн-режиме ведется мониторинг магазинов для перенаправления товаров в магазины, где на них фиксируется особо повышенный спрос.

«Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно на несколько недель вперед, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня», – сказали в X5.

Компания обеспечила всех сотрудников перчатками и дезинфекторами, поставка защитных масок ожидается в ближайшее время. «Каждые три часа в наших магазинах проходит дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и так далее), а также вентиляционных систем», – сообщил ритейлер.

В Минпромторге сообщали, что торговые сети в России заранее начали создавать запасы продуктов, поэтому закрытие магазинов на фоне распространения коронавируса не планируется.

Ранее в Подмосковье опровергли сообщения о дефиците продуктов, хотя спрос на товары вырос из-за распространения информации о коронавирусе.