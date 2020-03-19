Эксперты: Поправки в Конституцию развернут общество к базовым ценностям

Региональные эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД заявили, что поправки в Конституцию являются давно назревшей необходимостью, они гарантируют независимость государства от внешних факторов и развернут общество к базовым ценностям.

Декан факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ (Челябинск), кандидат педагогических наук Виктория Васильева отмечает, что определенный комплекс поправок в Конституцию затрагивает основополагающие ценности, в том числе ценности семьи.

«На мой взгляд, это может послужить повышению ответственности родителей в вопросах воспитания детей, закреплению ответственности государства в определенных видах социальной и материальной поддержки семьи, что в целом будет способствовать повышению благополучия российских семей и возможно, формированию единой концепции государства формирования семейной политики», – сказала она.

Кандидат философских наук, преподаватель УрФУ, бизнес-тренер из Екатеринбурга Иван Замощанский отметил, что поправки важны, так как одной из самых важных угроз, как внутренних, так и внешних, является желание дестабилизировать обстановку в России в связи с переходным периодом.

«Внутренние элиты в такой период ищут новых соглашений и не способствуют спокойному функционированию территорий. Извне возникают попытки повлиять на новую конфигурацию политической власти», – считает он.

Политолог из Екатеринбурга, представитель ФоРГО на Урале Сергей Новопашин отметил, что принятие поправок гарантирует «независимость государства от внешних факторов» и укрепляет «вертикаль власти» внутри страны, также ориентируя вектор экономического развития на подъем внутренних производств и рынков.

«К сожалению, не все понимают, что поправки к Конституции являются комплексной страховкой от широкого круга рисков», – заявил Новопашин.

Декан юридического факультета СпбГЭУ, кандидат юридических наук, доцент Надежда Крайнова Надежда выразила мнение, что проект Конституции убрал неопределенность, нечеткость правового регулирования основополагающих общественных отношений, отсюда сложность правоприменения.

«Купировал возможность манипулирования правовыми механизмами со стороны субъектов принятия решений. Теперь важные нормы зафиксированы Конституцией. Ну и третий аспект – убрана неопределенность в отношении применения норм международного права. Что касается вопроса комплексной страховкой от широкого круга рисков, то думаю, что это мнение не широко распространено, так как люди, в большинстве своем, не воспринимают поправки комплексно, а оценивают роль и значение отдельных. Но, безусловно, следует рассматривать весь пакет поправок и оценивать их взаимосвязанное действие», – сказала она.

По словам Крайновой, после внесения изменений Конституция «станет полновесным документом», который комплексно регулирует основные принципы и механизмы государственного устройства, осуществления публичной власти. Этот документ, считает она, предусматривает четкое понимание реализации прав и свобод человека и гражданина, а также гарантирует безопасность внутри страны и стратегические позиции России в мире.

«Будут обеспечены прямое действие и реальная применимость Основного закона», – заявила Крайнова.

Директор МКУ «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений» (Троицк) Светлана Егорова отметила, что поправки, которые касаются укрепления правовых основ защиты детства и семейных ценностей, являются «давно назревшей необходимостью».

«Мы много и обстоятельно рассуждаем об избалованности и своеволии современных детей, чрезмерно требовательных родителях, проблемах взаимоотношений семьи и школы. А о детях, подобных выброшенным на улицу щенкам, разговор идет, как правило, только в криминальных сводках или в кабинетах ответственных (к счастью, часто неравнодушных) лиц», – заявила она.

По ее словам, юридическое обоснование проблемы защиты ребенка и настоящих семейных ценностей на высшем, конституционном уровне развернет общество к базовым ценностям. Это произойдет «постепенно, не вдруг».

«Такие прописные истины, как «ребенок должен быть счастлив независимо от того, в какой семье он родился», закрепленные законом, и формируют здоровое общество», – сказала Егорова.