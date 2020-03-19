Главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом

Переговорщик от Евросоюза по диалогу с Великобританией о будущем торгово-экономическом партнерстве после Brexit Мишель Барнье заявил, что заразился новым типом коронавируса.

«Я хотел бы сообщить, что у меня положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня отличное настроение. Я следую всем необходимым инструкциям, как и моя команда», – передает РИА «Новости» сообщение Барнье в Twitter.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

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