Малышева оценила способность «звездочки» побороть коронавирус

Бальзам «Золотая звезда», именуемый в народе «звездочкой», не поможет уберечься от нового коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в комментариях в ответ на вопрос подписчицы в Instagram.

По словам Малышевой, от вируса не спасут «синяя лампа» (рефлектор Минина) и оксолиновая мазь.

Врач также дала совет людям, которые опасаются заразить пожилых членов семьи, возвращаясь домой с работы.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



«Вымыть руки, принять душ, снять одежду, положить ее в стиральную машину, переодеться и прийти к семье», – сообщила Малышева в своем Instagram.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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