У одного из главных кандидатов на пост главы ХДС Германии выявлен коронавирус

Один из основных кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии – 64-летний Фридрих Мерц – заразился коронавирусом, сообщил телеканал N-TV.

«Взятый у меня в воскресенье на коронавирус анализ дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома в карантине», – приводит ТАСС слова Мерца со ссылкой на канал.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Немецкие ученые предсказали двухлетнюю пандемию коронавируса.

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