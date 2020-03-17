Путин призвал прокуроров контролировать строительство оборонных объектов

Президент Владимир Путин призвал Главную военную прокуратуру жестко контролировать строительство и реконструкцию оборонных объектов.

«Главной военной прокуратуре необходимо жестко работать по выявлению преступлений при строительстве, реконструкции и капитальном строительстве оборонных и других специальных объектов», – передает РИА «Новости» слова Путина на коллегии Генпрокуратуры.

Между тем генпрокурор Игорь Краснов выразил обеспокоенность массовым использованием контрафактных материалов в оборонно-промышленном комплексе страны.

«Среди выявленных за истекший год прокурорами более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями комплекса контрафактных материалов и комплектующих», – сказал Краснов.

«Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», – добавил он.

Напомним, в марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, которая придет на смену Спецстрою.

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