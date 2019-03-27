Шойгу анонсировал создание единой военно-строительной компании

Все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, которая придет на смену Спецстрою, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Новая структура придет на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный. «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя», – сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, «обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса» и «гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита», передает РИА «Новости».

Минобороны совместно с администрацией президента и правительством уже утверждают подходы к формированию компании, отметил глава Минобороны.

Также Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы.

«Сегодняшнее заседание начнем с обсуждения проекта программы «Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-морского флота до 2030 года». В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов», – сказал Шойгу.

По его словам, только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения, передает ТАСС.