Власти задумались о помощи авиакомпаниям

Правительство обсуждает тему помощи авиакомпаниям, которые столкнулись со сложностями из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос к правительству, этим занимается в правительстве (Андрей) Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

По его словам, с подобными проблемами столкнулись авиакомпании по всему миру.

«Известно, что правительство обсуждает активно тему помощи авиакомпаниям. Что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», – заключил Песков.

Во вторник глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний.