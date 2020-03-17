Байден стал лидером праймериз в штате Вашинтон

Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон.

Штат выдвигает 89 делегатов на съезд партии, который номинирует единого кандидата в президенты США, передает «Интефакс» со ссылкой на Associated Press.

В 2016 году на праймериз в штате Вашингтон победил сенатор Берни Сандерс, тогда он собрал две трети голосов в свою поддержку. Эксперты предсказывали его победу и в этот раз.

Во вторник праймериз планировалось провести в штатах Огайо, Аризона, Иллинойс и Флорида. Однако в Огайо объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса.

Ранее Байден обошел Сандерса еще в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.