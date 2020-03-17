Россиянам напомнили об опасности ртутных градусников

Что делать, если вы разбили градусник и ртуть угрожает здоровью, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин.

«Если вы видите эти катышки ртути, то надо надеть защитные перчатки, сделать из бумаги небольшой ковшик и им собрать капельки ртути в стеклянную банку с холодной водой. Естественно, это надо делать в проветренном помещении, чтобы не дышать возможными парами ртути. Но это на экстремальный случай, лучше вызвать специалистов», – передает радио Sputnik слова Щетинина

Он добавил, что разбившимися ртутными градусниками занимаются особые подразделения МЧС, а также частные фирмы. В интернете легко найти тех, кто предоставляет подобные услуги, ноих качество проверить сложно. По этой причине лучше звонить спасателям.

«Стоит позвонить по телефону «112», и диспетчер в вашем регионе направит вас туда, куда можно сдать этот опасный предмет. Отдать федеральным или местным спасателям тоже можно, но лучше позвонить на общий номер и получить адрес, куда это лучше сдавать. Естественно, нести голыми руками ртуть или разбитый градусник не нужно. Нести ртуть спасателям также надо в закрытой баночке с водой», – сказал спасатель.

Сама разлившаяся ртуть не опасна, если не трогать ее голыми руками. Главная опасность в том, что ртуть может испариться, и ее пары уже вызывают головную боль, головокружение, тошноту. Если почувствовали один из этих симптомов, то лучше вызвать не только МЧС, но и врача.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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