В США закрыли дело против российской компании «Конкорд»

Суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую пытались обвинить в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Ходатайство властей удовлетворено», – сказано в постановлении судьи Дэбни Фридрик, содержание которого передает ТАСС.

Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые фигурировали в деле совместно в качестве «ответчиков «Конкорд».

Указано, что дело «прекращено навсегда без права быть возвращенным в суд».

Американская прокуратура просила суд прекратить процесс, поскольку власти пришли к выводу, что «дальнейшее производство по делу «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности».

Напомним, в середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в якобы имевших место попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.

Планировалось, что процесс по делу «Конкорд менеджмент и консалтинг» в суде американского столичного округа Колумбия начнется в апреле.