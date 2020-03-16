Врач высказался против запрета на свободную продажу сухого льда

Аниматора, устроившую «химическое шоу,» в результате которого ребенок получил ожоги лица, следует отправить в сумасшедший дом за незнание, что сухой лед опасен для человеческой кожи, заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

В Москве на праздновании дня рождения четырехлетнего мальчика аниматор решила устроить «химическое шоу»: подняла миску с сухим льдом над головой именинника и начала лить в нее кипяток. Вниз повалил густой холодный дым, который в результате оставил на голове и лице ребенка ожоги первой и второй степени.

«Дура, что здесь можно сказать? В сумасшедший дом таких нужно прятать. Очевидно, что сухой лед наносит ожоги, потому что это замороженная углекислота и азот при температуре минус 200 градусов. Раньше его использовали летом в тележках с мороженым, чтобы оно не таяло. Так к нему даже если просто рукой прикоснуться, жжет, и на слизистую он воздействует», – говорит Карабиненко.

При этом врач считает, что такие вещи, как сухой лед, не стоит запрещать. На его взгляд, каждый человек должен просто адекватно оценивать ситуацию и понимать, что и как можно использовать. А если народ не знает, как тот или иной элемент воздействует на человеческую кожу и организм в целом, то стоит сперва ознакомиться с информацией по эксплуатации.

«У нас вообще много вещей, которые могут причинить человеку какой-то вред. Электричество, например. Но это не значит, что нужно все запрещать. Дуракам закон не писан, поэтому никакие запреты не спасут таких людей», – считает Карабиненко.

В конце февраля на дне рождения блогерши в Москве один из гостей засыпал в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление. Трое из них погибли.