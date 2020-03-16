Президент Израиля вручил Ганцу мандат на формирование кабмина

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства по итогам парламентских выборов 2 марта лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

«С 17 марта у вас будет 28 дней на формирование правительственной коалиции», – передает ТАСС слова Ривлин, обратившегося к Ганцу в ходе церемонии, проходящей в канцелярии главы еврейского государства в Иерусалиме.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что вопреки тому, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху называл своей «великой победой на выборах», новое правительство страны поручено сформировать его оппоненту, чтоб не сказать врагу - лидеру блока «Кахоль-Лаван» Ганцу.

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