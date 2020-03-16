Россиянам предсказали погодные аномалии

Перепад температур в 15-20 градусов ожидает жителей юга европейской части России, а небывалое тепло придет до конца рабочей недели в Новосибирск и Красноярск, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Была очень теплая погода на юге европейской России: в Краснодаре было 23,7, а в Адыгее – 26 градусов, настоящее лето было в Краснодарском крае, и в Крыму, и на западе Ставрополья. Но в связи с перемещением северных воздушных масс там уже будут наблюдаться заморозки. Температура понизится на 15-20 градусов. Осадков не будет», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Он добавил, что несмотря на такие резкие перепады температуры, температура все равно будет выше климатической нормы.

«Еще невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла – это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», – сообщил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, неспокойная погода ожидает Камчатку. «В связи с выходом мощного циклона там скорость ветра будет превышать 30 метров в секунду», – сказал Вильфанд.

Между тем эксперт отметил, что синоптики не ждут повторения снегопада в Москве в ближайшие дни.

«Давайте пока отдохнем от снега, на самом деле сейчас идет очень быстрое повышение давление, на европейскую Россию распространяет влияние область антициклонального давления, центр которой расположен в Южной Атлантике. Нас ждет быстрый рост давления, за ночь подрастет на 7-8 миллиметров, а в ночь на сегодня уже выросло на 10 миллиметров. При этом внутри воздушных масс будет нисходящее движение, при котором осадки не образуются», – сказал Вильфанд.

Синоптик также уточнил, что ветер стихнет, и до среды сохранится штиль. Температура также будет постепенно повышаться.

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