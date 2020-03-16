Россиянам предсказали погодные аномалии

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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Власть в Израиле переходит к «жертве русских хакеров»

В какой-то момент противостояние между Ганцем и Нетаньяху достигло апогеяФото: AMIR COHEN/Reuters
Вопреки тому, что премьер Израиля Нетаньяху называл своей «великой победой на выборах», новое правительство страны поручено сформировать его оппоненту, чтоб не сказать врагу − лидеру блока «Кахоль-Лаван» Ганцу. Скорее всего, власть в Израиле перейдет к боевым генералам и людям, пострадавшим от санкций против России. Что это означает на практике? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              16 марта 2020, 08:49

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              Перепад температур в 15-20 градусов ожидает жителей юга европейской части России, а небывалое тепло придет до конца рабочей недели в Новосибирск и Красноярск, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

              «Была очень теплая погода на юге европейской России: в Краснодаре было 23,7, а в Адыгее – 26 градусов, настоящее лето было в Краснодарском крае, и в Крыму, и на западе Ставрополья. Но в связи с перемещением северных воздушных масс там уже будут наблюдаться заморозки. Температура понизится на 15-20 градусов. Осадков не будет», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

              Он добавил, что несмотря на такие резкие перепады температуры, температура все равно будет выше климатической нормы.

              «Еще невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла – это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», – сообщил Вильфанд.

              По данным Гидрометцентра, неспокойная погода ожидает Камчатку. «В связи с выходом мощного циклона там скорость ветра будет превышать 30 метров в секунду», – сказал Вильфанд.

              Между тем эксперт отметил, что синоптики не ждут повторения снегопада в Москве в ближайшие дни.

              «Давайте пока отдохнем от снега, на самом деле сейчас идет очень быстрое повышение давление, на европейскую Россию распространяет влияние область антициклонального давления, центр которой расположен в Южной Атлантике. Нас ждет быстрый рост давления, за ночь подрастет на 7-8 миллиметров, а в ночь на сегодня уже выросло на 10 миллиметров. При этом внутри воздушных масс будет нисходящее движение, при котором осадки не образуются», – сказал Вильфанд.

              Синоптик также уточнил, что ветер стихнет, и до среды сохранится штиль. Температура также будет постепенно повышаться.

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