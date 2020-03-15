Порошенко нахамил журналистам по прилету на Украину

Журналисты украинского издания «Страна» попытались взять комментарий у экс-президента Петра Порошенко после его возвращения из Испании, однако тот нахамил им в ответ.

Корреспондент пытался узнать, почему Порошенко пропустил допрос в Госбюро расследований, а также зачем он уезжал из страны. Экс-президент в ответ сказал «до свидания», а охранники в это время толкали журналистов и заявляли, что улица «это сейчас охраняемая территория», передает РИА «Новости».

«На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на Мерседесе», – сообщили журналисты.

Ранее сообщалось, что Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании в связи с грядущим закрытием авиасообщения с другими странами.

В пятницу Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).