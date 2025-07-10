Фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины

Tекст: Дарья Григоренко

По словам фон дер Ляйен, фонд должен стать инструментом для привлечения инвестиций в украинскую экономику и поддержку Киева, передает ТАСС.

На конференции доноров в Риме она подчеркнула: «Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд частных инвестиций». Еврокомиссия рассчитывает, что эти средства помогут восстановить разрушенные объекты и обеспечить экономическую стабильность страны.

Фон дер Ляйен также обратилась к представителям европейского бизнеса с призывом инвестировать на Украине уже сейчас, отметив важность частных вливаний для будущего развития региона.

Ранее Bloomberg сообщил о выделении Нидерландами 300 млн евро на восстановление Украины. Кроме того, правительство Дании решило выделить дополнительные 435 млн датских крон (примерно 68,23 млн долларов) на восстановление Украины.

В среду Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность создания специального фонда для стабильной финансовой поддержки Киева, который может заработать в 2028 году.