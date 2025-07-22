Мужчину с осколочными ранами госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области

Хинштейн: Мужчину госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него осколочные ранения ног и лица. Его доставили в Курскую областную больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь», – сообщил он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что атаки ВСУ по территории региона продолжаются и призвал не возвращаться в приграничье, так как это опасно для жизни и здоровья.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четырем украинским военнослужащим, причастным к вооруженному вторжению и блокированию сел в Курской области, сообщили в Главной военной прокуратуре.



