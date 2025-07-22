А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Мужчину с осколочными ранами госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области
Хинштейн: Мужчину госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области
Жителя деревни Гирьи Беловского района госпитализировали с осколочными ранениями после атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него осколочные ранения ног и лица. Его доставили в Курскую областную больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь», – сообщил он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что атаки ВСУ по территории региона продолжаются и призвал не возвращаться в приграничье, так как это опасно для жизни и здоровья.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четырем украинским военнослужащим, причастным к вооруженному вторжению и блокированию сел в Курской области, сообщили в Главной военной прокуратуре.