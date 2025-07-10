Tекст: Андрей Резчиков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании европейского фонда восстановления Украины. Как заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, новый фонд получил название Equity («Справедливость»). Он учрежден совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, Европейским инвестиционным банком и должен стать инструментом для привлечения инвестиций в украинскую экономику и поддержку Киева.

Первоначальный капитал фонда составит 220 млн евро, а к 2026 году планируется привлечь 500 млн. Также в Риме был представлен новый пакет соглашений с международными и государственными финансовыми учреждениями для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции на сумму 2,3 млрд евро.

Из этих средств 1,8 млрд планируется выделить в виде кредитных гарантий, а остальное – в виде грантов. «Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд частных инвестиций», – сказала фон дер Ляйен в Риме в первый день работы конференции по восстановлению Украины.

Еврокомиссия рассчитывает, что эти средства помогут восстановить разрушенные объекты и обеспечить экономическую стабильность страны. Фон дер Ляйен также призвала представителей европейского бизнеса инвестировать на Украине уже сейчас, отметив важность частных вливаний для будущего развития региона.

Глава ЕК назвала Европу крупнейшим донором Киева, напомнив, что Европейский союз предоставил украинской стороне почти 165 млрд евро поддержки, а в этом году планирует покрыть 84% внешнего финансирования.

Еврокомиссия также объявила о выделении Украине одного млрд евро в рамках шестого транша пакета макрофинансовой помощи, общий размер которого превышает 18 млрд. Одновременно европейские союзники одобрили передачу более трех млрд евро из фонда поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который тоже участвует в работе этой конференции, сообщил, что в течение 14 лет на восстановление страны потребуется около триллиона долларов, получить которые Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, налога на экспорт российского сырья и европейских инвестиций.

Представленная Шмыгалем концепция предусматривает создание двух фондов. Первым из них станет «Фонд Украина» на 540 миллиардов долларов, эти средства потратят на восстановление. Вторым станет Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 миллиардов долларов. Он станет платформой для инвестиций частного сектора в украинское производство.

Российское посольство в Италии резко осудило цели римской конференции, обвинив организаторов в желании сохранять военную поддержку Киева, а не завершать конфликт. Дипломаты отметили, что западные страны делают акцент на последствиях, а не на поиске мира и устранении причин конфликта, демонстрируя стремление к доминированию и жадность.

В посольстве подчеркнули, что значительные суммы, потраченные на организацию конференции и военную помощь, только увеличивают страдания мирного населения на Украине, при этом на Западе заявляют о сборе средств на восстановление страны.

Диппредставительство добавило, что значительная часть выделенных США и ЕС средств на военную поддержку Украины, оцениваемых более чем в 150 млрд евро, используется не по назначению и оседает в карманах чиновников. В посольстве выразили мнение, что такие же риски ожидают и суммы, которые будут заявлены по итогам римской конференции.

По мнению посольства, западная поддержка Украины уже превратилась в финансовую дыру не только для стран Запада, но и для мировой экономики, в ущерб внутренним программам и обязательствам перед странами Юга и Востока.

Отметим, что на этой же конференции американская корпорация BlackRock планировала объявить о создании многомиллиардного инвестиционного фонда для финансирования восстановления Украины. Однако, по данным Bloomberg, BlackRock еще в начале года прекратила поиск инвесторов.

Это произошло после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Инвесторы утратили интерес к проекту «из-за растущей неуверенности относительно будущего Украины». Из планируемых 15 млрд долларов удалось обеспечить инвестиции лишь в размере 500 млн долларов.

«Когда европейцы говорят о том, что будут аккумулировать средства и потом тратить их на Украине, мы же понимаем, что львиную долю этих прожектов никто реализовывать не будет»,

– считает политолог Владимир Корнилов. Собеседник напомнил о невыполненных обещаниях итальянских властей восстановить разрушенное в Мариуполе здание Драмтеатра. «Министр культуры Италии громко заявлял о том, что Италия восстановит этот театр, поскольку «искусство принадлежит народу». Кто-то видел итальянских инженеров, архитекторов и строителей на восстановительных работах в Мариуполе? Италия выделяла средства на восстановление этого театра? То есть сейчас мы слышим такие же бравурные разговоры, о которых забудут через год-два», – рассуждает Корнилов.

Кроме того, на подконтрольной ВСУ территории страны ЕС тоже не спешат что-либо реконструировать или строить. Небольшие по размеру гранты изредка осваиваются чиновниками муниципального уровня, однако системная работа на это направлении не ведется ни в малых, ни в крупных городах Украины.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов добавляет, что ряд условностей в европейских бюрократических структурах не позволяет откровенно распиливать деньги, при этом создание фонда Equity, подчеркивает эксперт, косвенно взаимосвязано с продолжением войны.

«Подобный проект может восприниматься политической элитой Украины как лишнее подтверждение того, что продолжение конфликта – это движение в нужном направлении. С учетом объема инвестиций, украинские власти, конечно, заинтересованы проводить политику продолжения конфликта», – уточнил спикер.

Эксперты также сходятся во мнении, что планы по поводу реконструкции Украины несостоятельны до завершения конфликта. По словам Денисова, «существует колоссальная погрешность касательно того, в какой конфигурации завершится этот конфликт». «Сейчас никто не может сказать, как потенциально будет функционировать этот проект», – добавил спикер.

Важно и то, что обещания по реконструкции в первую очередь призваны морально поддержать украинцев,

подчеркивает Корнилов. «Как показывают последние соцопросы на Украине, доля людей, которые верят в будущее процветание страны в составе ЕС, сократилась более чем в два раза – с более 88% до 43%. А почти половина населения считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной с бегущим оттуда населением. Соответственно, Европа реагирует на эти пессимистические ожидания украинцев и хочет все-таки повысить долю оптимизма», – пояснил политолог.

Что касается заявки Шмыгаля на триллион, то эксперт напомнил, как Украина еще до 2014 года «клянчила» миллиарды долларов у Запада и России: «Сейчас они оперируют гораздо большими суммами. Аппетит пришел во время еды. Украина уже давно ощутила себя черной дырой, куда можно вбухивать десятки миллиардов, а теперь в Киеве рассуждают категориями триллионов».

«К требованиям Украины уже можно привыкнуть. Аппетиты у представителей политико-экономической элиты страны продолжают расти в ответ на практически безграничные транши и гранты. Но это уже проблема тех партнеров, которые финансируют эти проекты и тем самым провоцируют украинскую элиту на продолжение конфликта», – считает Денисов.