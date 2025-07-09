Economist заявил об отсутствии полной поддержки Киева со стороны Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не свидетельствует о том, что Дональд Трамп полностью поддерживает Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Economist.

В материале подчеркивается: «Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно».

Economist отмечает, что продолжающиеся поставки были обязательством администрации Джо Байдена, и к концу 2028 года объем помощи может заметно сократиться. При этом, как подчеркивает издание, с момента возвращения на пост президента в январе Трамп не давал новых обещаний по дополнительной военной поддержке Киева.

Кроме того, по мнению аналитиков Economist, Трамп не заинтересован в увеличении расходов на Украину, но и не хочет, чтобы она проиграла во время его президентства. Это, по мнению издания, стало бы серьезным геополитическим поражением для самих США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому военную помощь в пределах возможностей Соединенных Штатов. Трамп также предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Возобновление военной помощи Соединенных Штатов может расстроить украинское руководство.