В воскресенье синоптики пообещали москвичам холодную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет 5 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до минус 3 градусов, а вечером столбики термометров в столице покажут 2 градуса ниже ноля. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется северный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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