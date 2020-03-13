Мэр Майами подтвердил заражение коронавирусом

Мэр Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарез подтвердил, что его анализы на коронавирус оказались положительными, об этом он рассказал газете The Miami Herald.

«Я подтверждаю, что у меня обнаружен коронавирус. Анализы дали положительный результат», – приводит слова мэра ТАСС.

Суарез посещал мероприятие, где присутствовал глава пресс- службы президента Бразилии Жаира Болсонару, который в субботу встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Мэр отметил, что чувствует себя хорошо и будет соблюдать карантин.

Ранее медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. После сообщений о заражении коронавирусом Болсонару в Белом доме организовали экстренное совещание.

Позже Болсонару опроверг сообщения о заражении коронавирусом.

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