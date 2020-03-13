В Греции отменили эстафету Олимпийского огня

Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня в стране из-за коронавируса.

«Олимпийский комитет Греции после неожиданно большого скопления людей в Спарте на церемонии Олимпийского огня несмотря на неоднократные рекомендации общественности не концентрироваться на церемониях в городах, где проходит огонь, принял трудное, но необходимое решение отменить дальнейшую программу эстафеты огня на греческой земле», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

Решение об отмене приняли после консультации с минздравом и МОК, уточнили в комитете.

«Передача Олимпийского огня Организационному комитету Токио-2020 пройдет в четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе без присутствия общественности», – добавили в организации.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменила Бельгия. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия численностью свыше 5 тыс. человек. Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявили в Подмосковье. Ограничения на проведение международных мероприятий ввели в Белоруссии.