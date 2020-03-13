В Кении зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового вида выявлен в Кении, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Мутахи Кагве.

По его словам, речь идет о человеке, который вернулся в Кению из Соединенных Штатов, он летел с пересадкой в Лондоне. Диагноз был подтвержден ночью 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

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