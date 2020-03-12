Россия и Европа отложили на два года отправку совместной миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщили в госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии «ЭкзоМарс» по исследованию Красной планеты на 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Тем временем гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что перенос запуска с 2020 на 2022 год связан, в том числе, с коронавирусом.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», – заявил Рогозин.

При этом глава госкорпорации выразил уверенность, что меры, которые российские специалисты и европейские коллеги предпринимают для реализации проекта, «будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии».

Ранее в Роскосмосе сообщали, что запуск миссии ExoMars-2020 запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля – 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года.

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