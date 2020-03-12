В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских сроках

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...

Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
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          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
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              В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских сроках

                 12 марта 2020, 13:20
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Владимир Путин не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, до этого еще предстоит много работы. Кроме того, соответствующая поправка не предполагает отмену нормы об ограничении количества президентских сроков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              Песков призвал вспомнить выступление Путина в Госдуме 10 марта, в котором «он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года», передает ТАСС.

              Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли действующий президент выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в случае, если соответствующая поправка в Конституцию вступит в силу.

              Он напомнил о словах главы государства, что до 2024 года еще много времени и «предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают».

              «В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление (в Госдуме), Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

              Песков также заявил, что последние 20 лет истории России являются «огромным, очень важным, очень ответственным периодом» развития страны, который напрямую связан с президентом Владимиром Путиным.

              Отвечая на вопрос о том, как в Кремле понимают термин «обнуление» президентских сроков, пресс-секретарь президента отметил, что такого понятия нет: «Это, скажем так, скорее, разговорный русский язык – «обнуление». В целом, надо читать ту формулировку, которая занесена в законопроект».

              Он пояснил, что сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту.

              По его словам, «в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути».

              «В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», – подчеркнул представитель Кремля.

              Он полагает: «По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин».

              Песков отметил также, что поправка о президентских сроках не будет выставлена на голосование отдельно, она представлена в общем пакете поправки к Конституции. По его словам, норма об ограничении количества президентских сроков остается в Основном законе страны, исключение для действующего президента носит разовый характер.

              «Это была суть инициативы (депутата Валентины) Терешковой», – подчеркнул Песков.

              Он указал также, что вопрос о сравнении предложенной Терешковой поправки в Конституцию о президентских сроках с ситуацией в 1998 году должен разъяснить Конституционный суд.

              Песков добавил, что рекомендаций по переносу запланированного на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока нет, так как ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии.

              «Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.

              Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

              Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ. 

              Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».


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