В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских сроках

Президент Владимир Путин не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, до этого еще предстоит много работы. Кроме того, соответствующая поправка не предполагает отмену нормы об ограничении количества президентских сроков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков призвал вспомнить выступление Путина в Госдуме 10 марта, в котором «он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года», передает ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли действующий президент выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в случае, если соответствующая поправка в Конституцию вступит в силу.

Он напомнил о словах главы государства, что до 2024 года еще много времени и «предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают».

«В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление (в Госдуме), Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также заявил, что последние 20 лет истории России являются «огромным, очень важным, очень ответственным периодом» развития страны, который напрямую связан с президентом Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле понимают термин «обнуление» президентских сроков, пресс-секретарь президента отметил, что такого понятия нет: «Это, скажем так, скорее, разговорный русский язык – «обнуление». В целом, надо читать ту формулировку, которая занесена в законопроект».

Он пояснил, что сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту.

По его словам, «в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути».

«В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», – подчеркнул представитель Кремля.

Он полагает: «По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин».

Песков отметил также, что поправка о президентских сроках не будет выставлена на голосование отдельно, она представлена в общем пакете поправки к Конституции. По его словам, норма об ограничении количества президентских сроков остается в Основном законе страны, исключение для действующего президента носит разовый характер.

«Это была суть инициативы (депутата Валентины) Терешковой», – подчеркнул Песков.

Он указал также, что вопрос о сравнении предложенной Терешковой поправки в Конституцию о президентских сроках с ситуацией в 1998 году должен разъяснить Конституционный суд.

Песков добавил, что рекомендаций по переносу запланированного на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока нет, так как ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии.

«Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».