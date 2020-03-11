От коронавируса в Иране умерли пятеро бойцов КСИР

Как минимум пять бойцов элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана, а также несколько ополченцев умерли, помогая заразившимся коронавирусом, заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

«На сегодняшний день пять представителей КСИР и несколько членов ополчения Басидж отдали свои жизни, обеспечивая медицинской помощью население», – передает его слова ТАСС.

Шариф отметил, что курс лечения проходят «еще ряд представителей этих подразделений».

Бороться с коронавирусом в Иране помогают около 100 тыс. членов КСИР и ополчения Басидж.

В понедельник сообщалось, что в Иране умерли 237 инфицированных коронавирусом. В среду стало известно, что умер 291 человек.