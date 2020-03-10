Собянин объяснил, почему президенту нужно дать возможность снова участвовать в выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему выступает за возможность для действующего президента выставить кандидатуру на новых выборах. Он отметил, что у сильной России должен быть сильный президент.

«Когда наступают спокойные и благополучные времена, нам кажется, что они будут постоянно. Но, к сожалению, мир, в котором мы живем, очень нестабильный и шаткий. Реальность постоянно испытывает нас на прочность», – написал он на своем сайте.

Он отметил, что российскую независимость и экономику на протяжении многих лет пытаются расшатать и изнутри, и снаружи.

«Придумывают самые разные предлоги, начиная от «закона Магнитского» и заканчивая Крымом, для того чтобы придавить Россию всевозможными, доходящими до абсурда санкциями», – отметил Собянин.

По его словам, есть также «объективные причины и вызовы», в частности, общее замедление темпов экономического развития, резкое падение цен на энергоресурсы, коронавирус и прочие.

«Причем в первую очередь удар наносится по развивающимся странам, в том числе и по нашей стране. Какие испытания придется пережить в ближайшие годы – одному Богу известно. Но очевидно, что будет непросто. При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть и в первую очередь, сильная президентская», – заявил мэр Москвы.

«Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны», – заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, прежде всего, для стабильности. Он также подчеркнул, что впоследствии президентская власть в стране не будет так сильно персонифицирована.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник на пленарном заседании выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Кроме того, он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.