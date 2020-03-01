Путин отменил плановые проверки рыбопромысловых судов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий малоэффективные плановые проверки рыбопромысловых судов, которые проводились в рамках надзора за торговым мореплаванием и были призваны обеспечивать безопасность плавания во время лова.

Текст указа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как ранее отмечал Минсельхоз, в морском рыбном промысле сейчас задействованы 907 компаний и 2 тыс.342 судна, подлежащих государственному надзору. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году было выявлено пять нарушений закона, а в 2017 и 2018 годах – ни одного.

Росрыболовство с целью обеспечения безопасности мореплавания будет совершать внеплановые выездные и документарные проверки. Также планируется делать акцент на профилактике нарушений.

В январе Путин заявлял о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины, добавив в нее больше овощей, рыбы и мяса.