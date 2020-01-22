Путин заявил о необходимости пересмотреть состав потребительской корзины

Президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины, добавив в нее больше овощей, рыбы и мяса.

«Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», – сказал Путин на встрече с представителями общественности, передает РИА «Новости».

В то же время Путин считает, что для возможности реализации социального блока послания Федеральному Собранию нужно сохранить макроэкономическую стабильность России.

«Если мы пересмотрим корзину (потребительскую), сразу за ней пойдет прожиточный минимум, МРОТ. Надо все посчитать, чтобы нам здесь не провалиться. Принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны обязательно сохранить макроэкономическую стабильность и быть уверенными в том, что у нас финансы страны будут находиться в состоянии абсолютного здоровья», – сказал Путин.

Осенью прошлого года теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России нужно переходить от минимального набора продуктов питания к базовому. Он пояснил, что для этого проведут соответствующие расчеты. Если государство будет к изменениям готово, то переход к новой модели состоится, в том числе в регионах со своей спецификой по традициям и привычкам в плане питания.

В ноябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти планируют пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года, максимально приблизив качество минимального набора продуктов к нормам, соответствующим здоровому питанию.