Миротворческая роль России вызвала активное обсуждение в рабочей группе по Конституции

Предложение закрепить в Конституции роль России как государства-миротворца вызвало активное обсуждение в рабочей группе, заявил герой России Вячеслав Бочаров.

«Рабочая группа по Конституции отработала огромное количество предложений. Какие-то поправки будут внесены в законодательные акты. Есть предложения, которые очень важны для того, чтобы при принятии последующих решений мы опирались именно на основной закон Конституции», - говорит газете ВЗГЛЯД первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.

При этом у эксперта возник вопрос относительно поправки, которая закрепляет миротворческую роль России, - как в этом случае Россия сможет защищать свои границы? «Причина в понимании того, что такое миротворческое государство, Россия-миротворец? Ведь в любом случае мы обязаны защищать интересы государства, а интересы есть и за пределами России. Я пока не представляю, как эта поправка будет восприниматься и согласовываться в Конституции», - объясняет Бочаров.

Ранее сразу два участника рабочей группы предложили закрепить в Конституции роль нашей страны как государства-миротворца. Это председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов и его коллега-депутат, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам Никонова, необходимо указать, что целью внешней политики страны «является поддержание мира и международной безопасности». В свою очередь Нилов призвал отметить в целом роль России в разрешении военных и политических конфликтов. «Имея в виду наш, в полном смысле этого слова, особый статус на международной арене, мы, конечно, можем какие-то идеи в этой связи сформулировать», – ответил президент России Владимир Путин Нилову.

В тоже время директор «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник поддерживает предложение закрепить в Конституции роль России как миротворца. По его мнению, несмотря на то, что Россию постоянно обвиняют в агрессии, на самом деле, она является крайне миролюбивым государством.

«Россия всегда делала и будет продолжать делать все возможное для сохранения мира. Музей Победы рассказывает именно об этом. Наши экспозиции напоминают, как наш народ спас весь мир от нацизма»,

- говорит Школьник.

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие истинные ценности показывают предлагаемые поправки в Конституцию. В частности, российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях.