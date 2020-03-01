Иран захотел встретиться с Турцией и Сирией без России

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу предложил провести трехстороннюю встречу с участием Анкары, Тегерана и Дамаска, но без России.

«Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия», – передает РИА «Новости» слова Роухани. Он призвал провести трехстороннюю встречу в формате Иран – Турция – Сирия.

Как сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко, иранская сторона не раскрывала российской деталей предложения о встрече Тегерана, Дамаска и Анкары по Сирии без участия России. «Нет, нам ничего не известно об этом», – сказали в диппредставительстве.

Ранее в воскресенье Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Анкара заявила, что не желает вооруженного противостояния с Россией.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о прошедших в пятницу телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что призывал президента России оставить Турцию «один на один» с Сирией.

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