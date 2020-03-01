В Севастополе объявлена в розыск сбежавшая из-под карантина по коронавирусу женщина

Женщина сбежала из инфекционной больницы Севастополя, где она была на карантине по коронавирусу. Ее объявили в розыск.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что есть решение суда по ее госпитализации для лабораторных исследований, передает «Интерфакс».

В феврале из-под карантина в Петербурге сбежали четыре человека, двое из которых вернулись в больницу добровольно, а еще двоих вернули через суд.

Также сообщалось, что корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, вернувшаяся из командировки из Китая, оказалась на строгом карантине.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем.

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