«ЮТэйр» заявила о не работавших системах аэропорта в Усинске при посадке Boeing

Во время посадки самолета Boeing 737-500 в аэропорту Усинска в Коми не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП, это привело к слому шасси, заявила авиакомпания «ЮТэйр».

«При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе. Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Также «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета «сдвигом ветра» – резким изменением его направления или силы.

Пассажирский самолет Boeing с 94 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в воскресенье – лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси.